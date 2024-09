Maltrattata due cani in pieno centro a Bologna | uomo denunciato dalla polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 - Ha sbattuto i suoi duecontro un muro, poi li ha lasciati liberi di correre in strada tra le macchine. Per questo motivo unè statoper maltrattamento di animali e i cagnolini, due meticci di piccola taglia, sono stati presi in custodia e curati. Il tutto è accaduto sabato scorso, intorno alle 21, quando una pattuglia dellaè stata fermata all'incrocio tra via Irnerio e via Alessandrini dal lancio di uno zaino sulla strada da parte di un. La persona, in evidente stato di ubriachezza, ha iniziato a parlare con frasi sconnesse, alternando momenti di calma ad altri di forte agitazione, tanto da richiedere l'invio di un’altra pattuglia.