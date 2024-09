LIVE Musetti-Kachmazov 5-4 ATP Chengdu 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per il 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE stavolta ecco la seconda da destra. 40-40 Non è vero. Rovescio sulla riga del russo. Non ci credo. Il back diesce. A-40 Impatta la risposta di dritto, si ferma sul nastro! SESTO SET POINT! 40-40 E allora, fulminante rovescio incrociato vincente di. Adesso si fa dura,non riesce a chiudere e se dovesse perdere questo game poi cambierebbe tutto. A-40 Prima vincente. C’è il 5°. 40-40 Risposta incisiva e dritto d’attacco. Niente, i set point stanno diventando un incubo. Se ne va anche il quarto. 40-30 LA PRIMA! ANCORA L’URLO! 30-30 ACE (3°) e urlo! 15-30 Graziato, la volèe diin tuffo si ferma sul nastro. 0-30 Dritto difensivo scarico e in rete. Pesano eccome le 3 palle set non sfruttate prima. 0-15 Bum. Rallenta, rovescio in cross fulminante. Si mette male.