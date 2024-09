Libano 60mila chiamate e sms ai civili | Evacuate Torna la guerra psicologica di Israele già usata nel 2006 L’Onu denunciava | Tempi troppo stretti uccise persone in fuga

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non solo i cercae i walkie-talkie che esplodono o i volantini abitualmente usati a Gaza e in Cisgiordania. Ladia Hezbollah passa anche attraverso il telefono. Le autorità locali hanno reso noto che decine di migliaia dihanno raggiunto iin tutto ilinvitandoli a “evacuare rapidamente“. Non soltanto nel sud del paese, dove le Israel Defense Forces bombardano da giorni e centinaia si famiglie sono indalle loro case, ma perfino a Beirut. In mattinata l’agenzia ufficiale Ani ha annunciato che i libanesi sono stati contattati da: “I residenti a Beirut e in diverse regioni hanno ricevuto messaggi sulla rete telefonica fissa, la cui fonte è il nemico israeliano, che chiedono loro di evacuare rapidamente i luoghi in cui si trovano”.