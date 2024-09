Lazio squadra combattiva ma poco precisa | a Firenze sconfitti dallo scarso cinismo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma 23 settembre 2024 – Lacontinua ad alternare i risultati tra positivi e negativi e dopo l'ottimo successo della biancoceleste sul Verona, arriva il ko nella trasferta del Franchi contro la Fiorentina. I ragazzi di Baroni non riescono a capitalizzare il vantaggio iniziale ottenuto nell'incontro, merito della prima rete di carriera in Serie A di Mario Gila, e si fanno ribaltare da un super Albert Gudmundsson, il quale entra nel secondo tempo e realizza quasi da solo la rimonta toscana. Due penalty calciati dall'islandese e due reti realizzate, per altro uno di questi conquistati personalmente. Il risultato ferma i biancocelesti a quota 7, mentre la Fiorentina festeggia la prima vittoria dell'era Palladino e sale a quota sei punti, andando così ad accorciare la classifica nella zona di vertice. La partita si rivela fin da subito divertente e giocata ad alto ritmo.