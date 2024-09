Infortuni | D’Ascenzo Inail ‘patente a punti strumento importante mitigherà il fenomeno’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Siracusa, 23 set. (Adnkronos) – “La patente aè sicuramente un altro ausilioche può essere messo in campo per evitare il fenomeno degli incidenti sul lavoro. La prevenzione è fatta di tanti interventi. Non c’è un intervento principe che può essere quello definitivo. La patente a, che comincerà fra pochissimo, è sicuramente un altromoltoche è stato messo in campo. Il ministro Calderone si è adoperata moltissimo per fare partire questo meccanismo. Siamo sicuri che possa essere un interventoche può mitigare il fenomeno”. Lo ha detto il PresidenteFabrizio, a Siracusa per il G7 Agricoltura. “La prevenzione va fatta a 360 gradi e deve essere partecipata da tutti. Noi speriamo di incidere sul numeri degli infortuni”, dice.