Il libro di Cimmarughi presentato alle Stanze Ulivieri di Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – Ieri pomeriggio al Circolodisi è tenuta la presentazione del“Non Tocchiamo Questo Tasto” dell’artista Luca Ciammarughi. Il celebre pianista, musicologo e divulgatore ha offerto ai presenti un'esperienza unica, in cui musica e riflessione si sono fusi in un racconto profondo e inclusivo. Nel suo, Ciammarughi esplora il tema LGBTQ+ attraverso la lente della musica classica occidentale, intrecciando identità di genere, orientamento sessuale e creazione musicale. Un percorso che prende il via dal periodo barocco, attraversa il romanticismo, fino a giungere al Novecento. Ciammarughi indaga il legame tra compositori, artisti e le tensioni sociali e personali che hanno caratterizzato le loro vite, offrendo nuove chiavi di lettura per comprendere la musica classica in una prospettiva più consapevole e inclusiva.