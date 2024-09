Filippo in aula? In futuro è possibile | processo per l' omicidio Cecchettin parla l' avvocato di Turetta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)non è presente alla prima udienza dela suo carico, davanti alla Corte d'Appello di Venezia, per l'dell'ex fidanzata Giulia. Il suoGiovanni Caruso, intercettato dai giornalisti al suo arrivo in tribunale, ha dichiarato che èche il suo assistito partecipi alle udienze in. "lo vedremo mai in? "È". Questa la risposta ai cronisti del legale. In merito al"non posso anticipare nulla. Oggi ci sarà, non ho dubbi, la costituzione delle parti civili. Non posso anticipare nulla di qualcosa che in realtà è destinato ad essere deciso dalla Corte", ha aggiunto l'Caruso.