È vero che dormire a pancia in su fa male al feto?

(Di lunedì 23 settembre 2024) Buonasera dottore, sono a porle un quesito in riferimento alla posizione da assumere durante il riposo. Mi trovo alla settimana 22+3 e solo recentemente ho letto svariate argomentazioni sulle conseguenze che comporta ilin posizione supina. Io da inizio gravidanza dormo proprio in quella posizione e solo raramente mi capita di girarmi sul fianco sinistro (che ho capito essere la posizione otti). L’ho fatto spontaneamente e senza pensarci, ma nel leggere che quando si è supini la compressione della vena cava può comportare una cattiva ossigenazione nei confronti del bambino mi sono spaventata davmolto e mi sento terribilmente in colpa. Lei crede che possa avere concretamente provocato dei danni? La ringrazio anticipatamente per una risposta, sperando possa tranquillizzarmi L'articolo “Èchein su faal?” proviene da GravidanzaOnLine.