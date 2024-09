Dragon Ball Sparking Zero | Annunciati i primi DLC

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo aver annunciato gli ultimi lottatori per il roster di, Bandai Namco ha svelato il segreto di pulcinella, come si suol dire, vale a dire l’arrivo deiDLC dopo il lancio del gioco, i quali espanderanno ulteriormente il già generoso roster di oltre 180 lottatori, con l’aggiunta di personaggi provenienti da altre saghe.– Gamerbrain.netNuovi lottatori arriveranno dopo il lancio suIn una recente intervista al producer Jun Furutani su IGN India, è emerso che a seguito del lancio, probabilmente mesi dopo, arriveranno lottatori provenienti dalle saghe Super e Daima, che non sono inclusi al lancio, nonostante come detto il roster è di oltre 180 personaggi.