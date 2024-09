All' improvviso ritorna l' estate Giuliacci svela il colpo di coda del caldo | riecco i 30 gradi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un settembre insolito rispetto agli ultimi anni e anche la sua ultima settimana è iniziata con pioggia e temperature fresche, con il nord che ha visto i termometri sotto media. Are però una situazione differente in arrivo è il colonnello Mario: “Nei prossimi giorni potrebbe esserci spazio anche per unquanto fugacedidell'. A riportare ilsull'Italia ci penserà l'alta pressione, che tornerà ad allungarsi verso la nostra Penisola trascinando con sé calde correnti sub-tropicali. Sarà però una parentesi di breve durata, e coinvolgerà solo alcune regioni. L'alta pressione si affaccerà sull'Italia a metà settimana e per qualche giorno, tra giovedì e sabato, farà sentire i suoi effetti sulla nostra Penisola.