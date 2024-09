Al via il processo Cecchettin il papà Gino | Non voglio vendetta pena sia giusta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 23 settembre 2024) AGI - Si è aperto ila Filippo Turetta, che 10 mesi fa ha ucciso con 75 coltellate la sua ex fidanzata Giulia, 22 anni di Vigonovo (Venezia). Il giovane è accusato di omicidio volontario pluriaggravato, occultamento di cadavere, porto d'armi e sequestro di persona rischia l'ergastolo. Turetta ha confessato di aver accoltellato a morte Giulia la sera dell'11 novembre del 2023. Turetta assente Turetta non era presente alla prima udienza in corte d'Assise di Venezia. Presenti invece la nonna e il padre della vittima. "Non mi auguro nessun tipo dio di favore, sono sicuro che i giudici decideranno al meglio. Essere qui rinnova il mio dolore, ho piena fiducia nelle istituzioni e lache decideranno sarà quella", ha dettoin una pausa dell'udienza del