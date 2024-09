Thelma intervista a June Squibb | Ho fatto le mie scene d' azione | come Tom Cruise!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 settembre 2024) "Questo personaggio è determinato: mostra che non è mai troppo tardi per fare qualcosa":, protagonista di, film di Josh Margolin per cui meriterebbe una nomination all'Oscar. Dopo la visione di, in sala dal 18 settembre, è impossibile non correre ad abbracciare i propri nonni. Il regista Josh Margolin, qui al suo esordio, voleva cristallizzare esattamente questo sentimento: "Ho cominciato a scrivere il film con questa idea in testa. A volte è difficile esprimere i propri sentimenti per le persone che abbiamo paura di perdere. Può fare paura. E tutto l'arco del film porta proprio i personaggi a fare questo: a dire ti voglio bene alle persone che amano". Sì perché il personaggio diPost, 90enne legatissima al nipote, Danny (Fred Hechinger), è ispirato proprio