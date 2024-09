Run for Inclusion 2024 a Milano in migliaia corrono o camminano per un mondo migliore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre– Camminando, correndo o facendo girare le ruote della sedia a rotelle: ciascuno con il proprio ritmo e la propria velocità. Questa mattina, con “Start” alle 10, è andata in scena la terza edizione di “Run for”, la corsa non competitiva che ha come obiettivo quello di accendere un faro sulla necessità di una società più inclusiva. E così in tanti, tantissimi, hanno aderito alla proposta di Uniting Group con il patrocinio del Comune di, correndo (o camminando) lungo un percorso di 7,24 chilometri con partenza e arrivo all’Arco della Pace. Madrina d’eccezione, Jo Squillo. Ma “Run for”, giunto alla terza edizione è molto più di una corsa.