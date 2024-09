Roma-Udinese Runjaic | Sconfitta meritata dovevamo vincere più duelli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) “È una vittoriaquesta della. Non abbiamo vintonel primo tempo, non è stata la partita che mi aspettavo. Volevo che vincessimo piùe che giocassimo più palloni. Abbiamo concesso due gol troppo facili. Dobbiamo difendere tutti insieme epiù, non guardo tanto agli uomini che mando in campo. Abbiamo giocato contro una grande squadra, non era facile”. Così il tecnico dell’, Kosta, ai microfoni di Sky Sport, dopo la gara persa per 3-0 contro la. “Lucca? Parlo in chiavee non in ottica Nazionale. Giochiamo partite dure in Serie A e deve migliorare: non ha avuto grandi momenti in questa gara. Deve lavorare per crescere. Davis ha fatto meglio quando è entrato nella ripresa”, ha aggiunto l’allenatore del team friulano.: “più” SportFace.