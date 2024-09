Quel muro di tronchi è un monito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Sia a Boncellino, sia a Traversara di Bagnacavallo. Questa non è una fake news, sono fatti documentati che da ieri finiscono dritti anche nelle carte della procura di Ravenna. La Regione ieri con una nota ha definito “vecchie le foto e i video che circolano in rete”, riferendosi soprattutto ai social, ma non pensiamo si possano definire “vecchie” immagini del 19 settembre, cui sono seguiti approfondimenti sui tempestivi lavori di ripristino. E’ normale che la piena sia passata ed è sacrosanto che i detriti siano stati eliminati. Quegli scatti sono e devono essere oggetto di un’analisi approfondita per un altro motivo: inon sono alberi sradicati per caso, ma materiale vegetale frutto di disboscamento non raccolto cui si sono aggiunti detriti e fango. Basta guardare il taglio netto, come ha spiegato il nostro Carlo Raggi.