Maccarese oggi è la giornata clou del Premio Salvo D’Acquisto

(Di domenica 22 settembre 2024) Fiumicino –, 22 settembre, si celebra laconclusiva della prima edizione del, un evento che ha già toccato i cuori di tanti e che culminerà con la cerimonia di premiazione presso il Museo del Saxofono di. L’evento, organizzato dalla Farmacia Socialedi Palidoro, in collaborazione con il Museo del Saxofono, la Biblioteca dei Piccoli e l’Ecomuseo del Litorale Romano, ha lo scopo di riconoscere e premiare persone che hanno compiuto gesti di straordinaria generosità, mettendo l’interesse collettivo prima di quello personale. Tra i protagonisti di questa, spiccano due figure straordinarie: Carolina Verri, una bambina che ha trasformato il denaro ricevuto per la Prima Comunione in buoni gelato per i poveri, e Dr. Lorenzo Cotroneo, premiato per il suo costante impegno a favore della comunità come farmacista.