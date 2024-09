L’Inter Primavera cade nel primo derby col Milan | si decide tutto nei primi 45?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)subisce una pesante, dal punto di vista del morale, sconfitta contro il. Ildi giornata si conclude con il punteggio di 1-3.TEMPO – Inter-inizia con una formazione nerazzurra propositiva e vogliosa di dominare il gioco e costruire da subito azioni offensive pericolose. Ciò effettivamente avviene, ma a trovare il vantaggio sono gli avversari. Al 17?, infatti,si fa trovare impreparata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, lasciando Matteo Dutu liberissimo di colpire di testa per portare in vantaggio i rossoneri. La formazione meneghina raddoppia al 29? grazie al tiro di sinistro di Maximilian Ibrahimovic, che sfrutta un buco di Aidoo per trovare di sinistro un tiro che finisce sotto la traversa a destra della porta difesa da Alessandro Calligaris.