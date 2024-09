Il rossetto ideale per l’autunno regala un effetto blur

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 22 settembre 2024) Le novità rossetti autunno 2024 sembrano ormai protagoniste nella vita quotidiana come sui red carpet. Quando si tratta di commentare le star sul tappeto rosso è, infatti, spesso il lipstick a far parlare. Lo sa bene Angelina Jolie che, di recente, ha suggellato la sua partnership con Tom Ford Beauty durante il Festival del Cinema di Venezia, indossando sulle labbra la nuance Scarlet Rouge del nuovo Runway Lip Color della Maison. Taylor Swift, invece, sul red carpet degli MTV Video Music Awards 2024 ha conquistato tutti con la nuance aranciata e molto autunnale del suo lipstick. Scatenando una vera e propria caccia al. Secondo i tiktoker si tratterebbe della matita Dramatique Lip Pencil in Nude Oasis di Pat McGrath Labs.