Giuseppe Garibaldi svela | Ecco perché ho tagliato i rapporti con gli ex inquilini del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 22 settembre 2024), tra i protagonisti della scorsa edizione del, ha parlato del suo rapporto con gli ex co. Rispondendo ad alcune domande sui social,ha spiegatohai rapporto con coloro che hanno condiviso con lui l’esperienza televisiva del. “Quando sono uscito ho voluto prendere del tempo per me stesso“, ha esordito l’ex gieffino, che ha poi spiegato: Per riprendere la mia vita in mano ci ho impiegato tre o quattro mesi ed ancora non ero lucido. Mentre gli altri avevano un’agenzia, una base già formata, io non avevo nulla. E si sono aperte serate, seratine, premiIo ho dovuto gestire la mia vita da solo, senza nessuno. Gli altri non so cosa hanno fatto. Poi, visto che nella Casa delmi sono dedicato a loro 24 ore su 24, fuori voglio dedicare del tempo a me stesso.