GF Lino Giuliano a ruota libera dopo la squalifica | Non sto bene

(Di domenica 22 settembre 2024) Lo scorso lunedì 16 settembre ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello, che avrebbe dovuto vedere tra i concorrenti. L’ex volto di Temptation Island è stato peròto, a poche ore dalla diretta, per via dei commenti omofobi rivolti al Tiktoker Enzo Ballerina.giorni di silenzio,ha scelto di dire la sua. Negli ultimi giorni,è finito al centro di una nuova polemica. L’ex volto di Temptation Island, che era stato ufficializzato come concorrente della 18esima edizione del Grande Fratello, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio. In occasione di una lite con il Tiktoker Enzo Ballerina, infatti,se n’è uscito con dei commenti omofobi, rivolti al suo interlocutore. Tali parole hanno messo fin da subito in dubbio la sua partecipazione al reality.