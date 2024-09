Ex scuole di Spazzate Sassatelli I residenti si confrontano sul futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Ridare slancio alla frazione. È l’obiettivo comune die Giunta per, di nuovo colpita dal maltempo di questa settimana dopo l’alluvione di sedici mesi fa. Pochi giorni prima delle paurose precipitazioni di mercoledì e giovedì, che hanno rigettato gli abitanti nell’angoscia senza tuttavia provocare i danni del 2023, in paese si era iniziato a progettare il. A partire proprio da quanto avvenuto a maggio dello scorso anno. Al di là dei lavori di ripristino degli argini e della messa in sicurezza dell’area più vicina al Sillaro, in parte già completati e in altri casi ancora in corso, sul tavolo c’è infatti (ormai da mesi) il progetto di riqualificazione dell’ex scuola destinata a ospitare presto un centro civico.