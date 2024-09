Ecco i cantieri per la ricostruzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) A 8 anni dal sisma, il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi fa il punto della situazione trapubblica e privata. "Per lapubblica i lavori procedono sia per la nuova casa di riposo che per il rifacimento e miglioramento della rete fognaria. Interventi complessi dal punto di vista tecnico e amministrativo insieme con le innumerevoli difficoltà del momento che riguardano i. È in procinto l’avvio della gara per i lavori di sistemazione di due lotti del cimitero e della progettazione del municipio. Siamo a buon punto anche sul fronte dellaprivata. I lavori sugli 88 edifici con danno lieve sono conclusi o in fase di completamento; dei 102 immobili inagibili con danno grave sono state presentate 49 pratiche didi cui 29 con decreto di contributo e lavori in corso.