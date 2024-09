Classifica Radio 13-19 settembre | Karol G ritorna in vetta con Si Antes Te Hubiera Conocido

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Nellastilata da Earone riferita alla w 38, (13-19) sono tre gli artisti nostrani ad occupare la top ten, affollata in maggioranza da artisti internazionali.w 38 (13-19) : due new entry in top ten A distanza di sette giorni, troviamo Myles Smith alla #10 con Stargazing, rilasciata lo scorso 10 maggio presente nelle chart da 14 settimane. Rimane alla #9 We Pray dei Coldplay realizzato insieme a Little Simz, Burna Boy, Elyanna e Tini, artisti che hanno anche contribuito alla stesura del testo. Chappel Roan entra in top ten, raggiungendo con Good Luck, Babe! la posizione più alta (#8) dopo cinque settimane di permanenza. Il brano contiene echi agli anni ottanta e novanta, è stato definito tra i generi synth pop e pop barocco. Scende dal podio dopo aver dominato laper settimane, 30° di Anna che si ferma alla #7.