Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 10 | 30

(Di sabato 21 settembre 2024)DEL 21 SETTEMBREORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO ANULARE, DALLE 21 DI STASERA E FINO ALLE 6 DI DOMANI 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA A1-NAPOLI CON USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO PERNINA; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 25 SETTEMBRE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral