Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 10:30 (Di sabato 21 settembre 2024) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2024 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24 Roma-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO ANULARE, DALLE 21 DI STASERA E FINO ALLE 6 DI DOMANI 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA A1 Roma-NAPOLI CON USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO PER RomaNINA; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 25 SETTEMBRE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 09:30 - VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2024 ORE 9. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO ANULARE, DALLE 21 DI STASERA E FINO ALLE 6 DI DOMANI 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA A1 ROMA-NAPOLI CON USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO PER ROMANINA; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 25 SETTEMBRE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 08:30 - VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2024 ORE 8. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO ANULARE, DALLE 21 DI STASERA E FINO ALLE 6 DI DOMANI 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DI USCITA PER LA A1 ROMA-NAPOLI CON USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO PER ROMANINA; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 25 SETTEMBRE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 07:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE SULLA COMPLANARE DI INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; PASSIAMO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO: NEL COMUNE DI ROCCA PRIORA OGGI VA IN SCENA LA MANIFESTAZIONE “FESTA DELLO SPORT”: A PARTIRE DALLE 13 E FINO ALLE 21 ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA DEGLI OLMI, ATTENZIONEALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Semafori "intelligenti" per la viabilità sul Colle di Nava, Adolfo: "La nostra priorità è la sicurezza" - Un sistema di semafori 'intelligenti' e di impianti segnaletici regolerà il flusso veicolare nel comune di Pornassio lungo la Statale 28 del Colle di Nava. A parlare del progetto che è in fase ... savonanews
- Maltempo, Emilia - Romagna conta i danni. Oggi Cdm su stato emergenza: pronti 20 milioni - La Regione ha già chiesto lo stato d'emergenza, come ha fatto il presidente delle Marche Francesco ... linee dei treni locali ancora parzialmente sospese, viabilità critica in alcune zone per via di ... tg24.sky
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