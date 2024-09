Siamo circondati dalla spazzatura Arcola l’allarme arriva dal centro storico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Il paese è “circondato“. Una spiacevole situazione, diventata ormai insostenibile per la quale i residenti hanno più volte lanciato un grido d’allarme per le molteplici discariche che si vengono a formare. Materassi, mobili, residui della lavorazione di murature, hanno trovato di tutto e spesso sacchi e sacchetti occupano anche i parcheggi rendendo difficile la raccolta da parte degli operatori. I residenti chiedono l’installazione delle telecamere di videosorveglianza e soprattutto sanzioni a chi si comporta incivilmente. Dall’altro i lavoratori della Maris spesso hanno difficoltà a muoversi agevolmente per raccogliere i rifiuti.