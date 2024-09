MOVIOLA – Lecce-Parma | manata a Cancellieri espulso Guilbert

Leggi tutta la notizia su sportface

Episodio da moviola con il cartellino rosso diretto all'indirizzo di Federico per una aggressione, o tentativo di aggressione, ai danni di un avversario. L'attaccante degli emiliani gli passa davanti e il terzino francese sbraccia, probabilmente intenzionalmente, anche se non è chiaro cosa abbia fatto scattare la reazione del difensore. Fatto sta che l'arbitro Marco Guida vede qualcosa con la coda nell'occhio, soprattutto vede l'esterno degli ospiti cadere a terra in modo forse esagerato, e punisce con il cartellino rosso il gesto di Federico, che lascia avanti di un gol ma con un uomo in meno i giallorossi. Il Var non può intervenire sull'intensità e avalla la decisione arbitrale.