MotoGp Bagnaia vince Sprint a Misano

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 21 settembre 2024) 15.27 FrancescolaRace del Gp dell'Emilia Romagna, davanti al rivale per la corsa iridata Jorge Martin.Lo spagnolo guida ora la classifica con 4 punti sul pilota della Ducati ufficiale. Enea Bastianini ottimo terzo. Martin bruciain partenza, Bastianini resiste in terza piazza, davanti a Marc Marquez. Il duello tra Jorge e Pecco ha una svolta al 9° giro quando lo spagnolo sbaglia una curva e il campione del mondo lo infila., primo nelle qualifiche, partirà in pole position nel Gp di domani.