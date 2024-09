La prova del Nove con un occhio a Sanremo

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 21 settembre 2024) La crescita negli investimenti è stata esponenziale, come si evince dai grandi nomi che sono entrati a far parte dei nuovi palinsesti. Ma dove vuole arrivare il? Dopo il grande clamore per l’arrivo di Amadeus, il canale del gruppo Warner Boys. Discovery Italia ha annunciato i programmi che andranno in onda a partire dalle prossime settimane. E c’è chi pensa, addirittura, che ci sia l’intenzione di apparecchiare una tavola per testare un possibile sbarco del Festival diproprio sull’emittente. Prove generali? Più no che sì. Perché se è vero che domenica 22 settembre andrà in onda il Suzuki Music Party condotto proprio da Amadeus, coloro i quali pensano a una diretta concorrenza con il Festival della Canzone italiana rimarranno delusi. Anzi, sembra essere più una mossa propedeutica all’evento televisivo più amato dagli italiani.