Inter-Milan un derby ricco di significati e non solo per i cugini

(Di sabato 21 settembre 2024)è alle porte. Sarà unfondamentale nonper Fonseca e i rossoneri, ma anche per la Beneamata. CHE NOTTE! – La notte del, la notte della partita diversa dalle altre, la notte dell’ultima spiaggia (per uno degli altri). Insomma,ha tanti, tantissimi. Domani sera, il Meazza accenderà le luci per una delle stracittadine più infuocate degli ultimi anni. Ovviamente non avrà il carico della doppia notte europea del maggio 2023 e nemmeno quella “stellata” dello scorso 22 aprile, ma sarà comunque una notte di fuoco: un’altra mille e una notte. Sì, perché l’per la seconda volta di fila può trasformarsi nell’incubo di un tecnico del: Simone Inzaghi, dopo aver fatto fuori Stefano Pioli (col sestodi fila e con lo scudetto sbattuto in faccia), può trasformarsi nell’angelo castigatore di Paulo Fonseca.