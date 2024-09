F1 GP Singapore 2024 sessione interrotta | in pista c’è un varano FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Inconveniente non da poco quello che è accaduto nel corso dell’inizio della terzadi prove libere del Gran Premio di. Sul circuito di Marina Bay, diciottesima tappa del Mondiale di Formula 1, i commissari hanno dovuto esporre una bandiera rossa per via di una presenza diversa in: ovvero quella di unche si è piazzato sull’asfalto e non voleva saperne di spostarsi. Dopo qualche minuto gli steward sono riusciti a pulire lae laè ripresa tranquillamente. Tanti i sorrisi ai box da parte di tutti i protagonisti. Not many drivers on track but we do have a lizard #F1 #GP pic.twitter.com/pSPTrlhYHh — Formula 1 (@F1) September 21,F1 GP: inc’è un) SportFace.