‘Agh vol ‘na scarana in più’ risate e beneficenza in Sala Estense

(Di sabato 21 settembre 2024) Una serata imperdibile, da godere e in cui fare beneficienza. Si intitolavol ‘nainla commedia musicale dialettale realizzata dalla compagnia teatrale ‘Squassa Marlet’, protagonista sul palco delladi piazza del Municipio stasera alle 21. La rappresentazione è un rifacimento, in dialetto ferrarese, della celebre ‘Aggiungi un posto a tavola’ di Garinei e Giovannini. L’iniziativa è patrocinata dal Comuneperché dedicata alla Pubblica Assistenza Voghiera Soccorso, che per la circostanza sarà presente in piazza Municipale con i propri volontari e mezzi. La performance teatrale è proposta anche per omaggiare il 50esimo anniversario dal debutto della prima edizione di ‘Aggiungi un posto a tavola’, avvenuto a Roma l’8 dicembre del 1974.