A Monza week-end a tutto sport e la 10 chilometri rivoluziona la viabilità Orari e percorsi delle gare

21 settembre 2024 – Fine settimana monzese dedicato allo. Oggi e domani piazza Trento e Trieste si trasformerà in un vero villaggioivo con "Experience". Sarà la Festa dello, o per essere internazionali lo "City Day", che dalle 10 alle 23 di oggi e dalle 10 alle 18 di domenica porterà in piazza 50 associazioniive che presenteranno al pubblico 70 disciplineive. Sarà anche un'occasione per celebrare i successi degliivi monzesi. Ben 181 gli atleti che saranno premiati oggi alle 14, per i risultatiivi conseguiti nel 2023; mentre domani alle 11 è previsto il saluto istituzionale del sindaco Paolo Pilotto alloCity Day 2024, al qualeaderisce insieme a 145 Comuni d'Italia. Per gli amanti del running, imperdibile la "10 k Liberi di correre", giunta alla 14° edizione.