Polizia Locale scopre officina abusiva e discarica a cielo aperto | due denunce e sanzioni per oltre 15 000 euro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sequestrati impianti e attrezzature in un’nella zona Flaminia; indagini in corso per furto di veicoli L’inizio delle indagini Durante i consueti controlli distradale e repressione delle soste irregolari, gli agenti del XV Gruppo Cassia delladi Roma Capitale hanno intercettato un Maggiolone Volkswagen in sosta. Ulteriori verifiche hanno rivelato che il veicolo montava targhe appartenenti a un altro Maggiolone della stessa tipologia. Scoperta dell’Il cofano posteriore e le targhe provenivano da un secondo Maggiolone, oggetto di una denuncia di furto da parte della proprietaria, la quale aveva riferito di aver lasciato il mezzo presso un’nella zona Flaminia. Questo ha portato gli agenti a effettuare ulteriori controlli sull’in questione.