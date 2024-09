Orban riceve Salvini | Sei il patriota più ricercato d’Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Budapest, 20 settembre 2024. “Ho incontrato ilpiù, sei il nostro eroe e sarai sempre benvenuto nel nostro Paese”. Il premier ungherese Viktor, dopo aver ricevuto a Budapest il segretario della Lega, versa miele sulla Nutella. Il vicepremier italiano è in visita nella capitale magiara per il consiglio informale dei ministri dei Trasporti, ma ha comunque trovato il tempo per un faccia a faccia di oltre un’ora con il compagno di coalizione a Strasburgo. Il porto di Trieste L’incontro è stata l’occasione per discutere – fa filtrare il Carroccio – i nuovi equilibri all’interno della Ue e la difesa dei suoi confini, ma c’è stato anche spazio per argomenti più concreti, come la collaborazione tra Italia e Ungheria per lo sviluppo del porto di Trieste, che perrappresenta uno sbocco strategico sul Mediterraneo.