Il coraggio di chiamarsi partito

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 20 settembre 2024) Guarda i muscoli del capitano, cantava De Gregori, sapendo bene che i muscoli del capitano servono a poco se la nave ha un difetto fatale di progettazione (non per nulla parlava del Titanic). Ora che il terzo polo va a picco mentre i suoi capitani se ne stanno dritti sul cassero a fumare la pipa, è fin troppo umano che le ciurme cerchino salvezza sulle scialuppe a disposizione, o che si abbranchino a qualche lastra di ghiaccio sperando di non morire assiderati. Guai a loro però se dessero la colpa al vento della polarizzazione, al mare delle leggi elettorali o all’iceberg delle europee. La colpa principale è altrove: la nave era costruita male. Intorno a Luigi Marattin si sta adesso allestendo un nuovo cantiere, e io non risparmierò agli arsenalotti i miei consigli da umarell.