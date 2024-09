Draghi l' euro censore

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 20 settembre 2024) Una strategia che prescrive all’Unione una profonda revisione di scelte e della propria identità per non essere esclusi dal futuro globale. L’ha tratteggiata Mario, ovvero colui che queste istituzioni le ha comunque costruite È la sindrome Bocca di rosa, dalla canzone di Fabrizio De André: si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Ha colpito pure Mario, che si fadel declinopeo avendo assai contribuito alla costruzione di quest’pa a partire dal 1992 quando organizzò sul Royal Yacht «Britannia» la svendita delle industrie di Stato per inseguire il diktat della triade Andreatta-Carli-Ciampi, la quale invocava il vincolo esterno per un’Italia riottosa alle regole.