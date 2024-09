Bergamini richiesti 23 anni di reclusione per Isabella Internò ex fidanzata del calciatore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024) C’è la richiesta di condanna durante il processo per l’omicidio dell’ex centrocampista del Cosenza, Donato Denis, avvenuto nel 1989. Oggi la Procura ha chiesto 23di carcere per l’ex, imputata per concorso in omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e futili, e delle sevizie. Questa la richiesta di condanna avanzata dai pubblici ministeri della Procura di Castrovillari nei confronti di, l’exdi Donato Denis. Ildel Cosenza morì il 18 novembre del 1989 lungo la statale 106 a Roseto Capo Spulico. La donna è accusata di omicidio volontario in concorso con ignoti. La richiesta è stata formulata dal pm Luca Primicerio, affiancato dal procuratore di Castrovillari Alessandro D’Alessio a conclusione della requisitoria iniziata ieri.