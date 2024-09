A Latina la proiezione del film-evento Inter Due stelle sul cuore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 settembre 2024 – Si terrà martedì 24 settembre, alle ore 20.30, presso il Cinema Multisala “Oxer” diladel. Duesul” organizzata dall’Club Nettuno-Anzio. “Il– spiega Valerio Scalia, presidente del Club – vuole celebrare la vittoria del 20° Scudetto e della storica seconda stella attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze esclusive. Sarà un modo per vivere, rivivere e condividere – continua Scalia – quelle emozioni indimenticabili di quel ventidue aprile, quando alle ore 22:43, battendo il Milan in trasferta, l’è diventata Campione d’Italia per la ventesima volta nel corso della sua storia conquistando la seconda stella che oggi splende sul petto delle maglie nerazzurre.