Tragedia sfiorata a Torrette Tir si schianta contro una casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Prima ha urtato un taxi poi è finitoil muro di una abitazione. Si è sfiorato il dramma ieri mattina adove un tir, fuorillo forse a causa di un malore del conducente, è piombato a velocità sostenuta nell’incrocio tra via Conca e via Esino andando ad infilarsi nello spigolo di una palazzina attraversando anche le strisce pedonali. Erano le 11, pioveva copiosamente e non c’erano pedoni in quel momento. Alla guida del mezzo pesante c’era un iracheno di 37 anni. Il tir era diretto verso la via Flaminia quando nella perdita dillo ha sbattutoil taxi, condotto da un 58enne che trasportava una passeggera. Il taxi è finitoil semaforo mentre il mezzo pesante è salito sul marciapiede arrivando ad una aiuola che delimita la palazzina da una accanto per poi scontrarsi con lo spigolo dell’immobile.