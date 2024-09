‘Saranno Campioni’ | Alessandra Mao l’eclettica ragazzina che fa sognare nel nuoto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Veneziana, specialista dello stile libero, giovanissima e già vincente: per chi crede ai corsi e ricorsi della storia quello diMao potrebbe essere un nome molto interessante che richiama in qualche modo Federica Pellegrini. In realtà la giovane veneta, classe 2011, potrebbe essere un incrocio fra le due più grandi campionesse delazzurro dell’ultimo ventennio: da una parte la corregionale, dall’altra Simona Quadarella visto cheMao se la cava già benissimo anche sulle lunghe distanze. Sono le due atlete a cui Mao si ispira e non potrebbe essere altrimenti. La nuotatrice veneziana è letteralmente “esplosa” agli ultimi Criteria, i campionati italiani giovanili di Riccione nell’aprile scorso dove ha conquistato sette medaglie d’oro, una di bronzo e quattro record della manifestazione che hanno la valenza di primato nazionale.