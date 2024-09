Per Mario Draghi i Pfas non sono sostituibili | ‘A rischio la produzione di tecnologie pulite’ Medici e movimenti | ‘Confuso e poco informato’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Vietare i? Macchè, meglio non pensarci, danneggerebbe l’economia e la competitività economica europea, persino nella ricerca dell’energia pulita. Ridotto all’essenziale, è questo il ragionamento contenuto nel rapporto redatto dal gruppo di lavoro di, per incarico di Ursula von der Leyen, e riferito alle micidiali sostanze perfluoroalchiliche. Le chiamano gli “inquinanti perenni” per la loro caratteristica di essere difficilmente smaltibili dall’organismo umano, una volta che siano state ingerite attraverso l‘acqua o gli alimenti, eppure la relazione ne ha negato latà, almeno nel breve periodo. La posizione diha provocato la reazione preoccupata e indignata della galassia ambientalista, che si sta battendo da anni per ottenere che ivengano messi al bando dall’industria, proprio a causa dei gravi danni che causano all’organismo.