La Stagione 6 di Call of Duty | MW III e Warzone è arrivata

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’Infestazione è tornata ed è più spaventosa che mai. Arrivano un terrificante cast di operatori, insieme alla nuova mappa multigiocatore “Drive Thru” e sei nuove varianti, la modalità a tempo limitato Purgatorio, le incursioni negli squarci senza costi in Zombi, nuove armi, parti aftermarket e tanto altro. L’Infestazione ritorna nella6 diof. I giocatori potranno soddisfare la loro voglia di horror lanciandosi nella nuova mappa multigiocatore Drive Thru e superando gli orrori della variante Mad Cow. Gli utenti avranno l’opportunità di esplorare ambienti macabri inof, con il debutto di Hellspawn e il ritorno di Vondel Night. Inoltre, potranno affrontare l’orda in Zombi con le incursioni senza costi e il tempo di recupero degli schemi dimezzato per la6.