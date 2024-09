Femminicidio a San Felice a Cancello | la cassazione annulla ergastolo per Marotta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 19 settembre 2024) San. In accoglimento dello specifico motivo di ricorso redatto dal cassazionista Dario Vannetiello, la Suprema Corte, nonostante il diverso avviso del Procuratore Generale, hato la sentenza di condanna all’pronunziata dalla Corte di assise di appello di Napoli in data 27.09.23 nei confronti diMichele. Costui era accusato di aver commesso l’omicidio della propria moglie, Tedesco Maria, fatto avvenuto in Sanl’11.11.2020. La ragione della violenza risiedeva nella volontà della donna di interrompere la relazione per essersi innamorata di un altro uomo. L’imputato confessò il delitto nella immediatezza telefonando ai carabinieri dopo aver esploso i colpi di pistola mortali. L’omicidio veniva ritenuto aggravato dalla crudeltà , dai futili motivi e dalla premeditazione.