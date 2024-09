Doppio podio per Ciccioli Mitillo è d’argento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Da Pesaro le atlete della Sacen Corridonia sono tornate con tre medaglie dai campionati regionali individuali riservati alla categoria cadetti/e. Hanno vinto l’argento Elena(300 metri, personale 43’’01) e Chantal(1200 metri siepi, 4’24’’00) che è anche bronzo nei 2000 metri (7’25’’83). Buoni risultati sono stati conseguiti anche da Ilaria Incicco, Alice Campetella, Davide Meschini e Benedetta Volpe. Ai campionati regionali erano previste gare anche per i ragazzi, dove ha ben figurato nei 1000 metri Riccardo Santucci. Per gli atleti master della Sacen, due titoli regionali sono stati vinti a Porto San Giorgio dove domenica si è svolto il campionato regionale individuale di mezza maratona (21 chilometri: bella prova per Jarno Calcagni che è primo negli SM45 e 13esimo assoluto con il tempo di un’ora 18 minuti e 47 secondi (3.