Cesenatico sotto pressione Allagati strade e tunnel

(Di giovedì 19 settembre 2024) La tempesta e le bombe d’acqua hanno martoriato ancora una volta la zona di. Fra il tardo pomeriggio e la sera di martedì, a causa delle forti piogge, il piccolopasso di viale Torino, quello per intenderci a senso unico alternato regolato da un semaforo, è rimasto momentaneamente chiuso al traffico per un paio d’ore e poi riaperto. Gli allagamenti nellesono stati molti e l’assenza delle dune (del resto sino all’altro giorno si andava in spiaggia), hanno causato anche fenomeni di ingressione marina. Il lungomare viale Carducci è stato temporaneamente chiuso al traffico e poi riaperto, nel tratto compreso fra via Panzini e via Dante Alighieri, nella prima parte di Valverde, dove il fenomeno dell’erosione e della subsidenza è molto sentito da diversi anni.