Borgo a tavola la cena sotto le stelle in largo Ciro Menotti

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pisa, 19 settembre 2024 - I commercianti del centro storico animanoStretto. Domani sera alle 20.30, gli esercenti del 'salotto buono' di Pisa hanno organizzzato una alle spalle della statua di Galileo, in. L'iniziativa "il", organizzata dai commercianti con il supporto di Confesercenti Pisa, sarà unaaperta a tutti con menù fisso alla quale parteciperanno i negozianti della zona, clienti, residenti del centro storico, amici ma anche le Magistrature di San Francesco e Santa Maria. Al costo di 35 euro, laoffre come antipasti crostini di fegatini di pollo con cipolle di Tropea in agrodolce, tagliere di salumi misti e formaggi toscani, pomodori gratinati al basilico fresco e formaggio; come primi un maccheroncino al ragù bianco e lasagna vegetariana al forno; arista al pepe rosa, patate al forno e verdure come secondo.