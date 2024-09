Bisseck | Cresciuto al 100%! Il punto che abbiamo preso è giusto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024)è tornato titolare in Manchester City-Inter, un mese dopo l’errore col Genoa, e ha giocato una partita molto positiva e priva di sbavature. La sua soddisfazione per quanto visto all’Etihad Stadium su Inter TV. RILANCIATO – Anche Yannè fra i promossi di Manchester City-Inter: «Soddisfatto? Sì, certo. Non è facile contro una squadra come il Manchester City, ma io penso chefatto tutto quello che potevamo fare. Ilche. Mi sento? Sì, al. Queste partite sono quelle che voglio giocare, sono molto felice che l’allenatore mi ha dato la fiducia di giocare. Sono molto felice. Se giochiamo contro squadre così forti è sempre per crescere, penso chefatto un’ottima gara e adesso vediamo come facciamo contro il Milan. È normale, in questa Champions League con otto partite, che non sia facile per i giocatori.