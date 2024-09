Al Ettifaq – Al-Nassr – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’Almetterà in gioco il suo record perfetto nella stagione 2024-25 della Saudi Pro League venerdì 20 settembre sera, quando accoglierà l’Al-all’AlClub Stadium per una sfida valida per il quarto turno. I padroni di casa hanno ottenuto il massimo di nove punti nelle prime tre partite del nuovo campionato, mentre gli ospiti hanno avuto un inizio stentato, con cinque punti nello stesso periodo. Il calcio di inizio di Al– Al-è previsto alle 20 Anteprima della partita Al– Al-a che punto sono le dueAlL’Al, che nella scorsa stagione era considerato la squadra in grado di sfidare il dominio del club di proprietà del PIF, non è stato all’altezza delle aspettative, concludendo la campagna al sesto posto e ottenendo esattamente la metà dei 96 punti dell’Al-Hilal, vincitore del campionato.