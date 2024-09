Torremaggiore | ufficio postale mobile in sostituzione di quello inagibile dopo l’assalto dei ladri In funzione da ieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Poste italiane: Poste Italiane comunica che dal 17 settembre è inunindell’di, che un recente attacco criminoso ha reso. La sede è in grado di garantire tutti i servizi, sia postali che finanziari. L’è posizionato accanto la sede danneggiata in Via della Costituente e osserverà il consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. L'articoloindidei Inda proviene da Noi Notizie..