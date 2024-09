Stavolta vince Google Cosa ha deciso il Tribunale Ue

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Ildell’Ue conferma la maggior parte delle conclusioni della Commissione, ma annulla integralmente la decisione con cui quest’ultima ha inflitto aun’ammenda di quasi 1,5 miliardi di euro in quanto, tra l’altro, non ha preso in considerazione tutte le circostanze pertinenti nella valutazione della durata delle clausole contrattuali che la commissione aveva ritenuto abusive”. Uno a uno palla al centro. La metafora calcistica forse non è la più centrata, ma dopo la vittoria dell’Unione europea della scorsa settimana, questa volta èa esultare in aula di giustizia.